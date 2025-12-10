Forsee Power équipera les chaînes de traction pour véhicules lourds de MegaFlux au mexique

Paris, 10 décembre 2025 - 18h00 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligentes pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce que l'intégrateur mexicain MegaFlux a choisi le système de batteries à haute énergie FORSEE ZEN LFP pour équiper leurs chaînes de traction électriques pour véhicules lourds.



MegaFlux accompagne l'électrification des flottes de bus et de camions mexicains



Le Mexique aura besoin d'environ 400 000 bus électriques au cours des 20 prochaines années pour renouveler sa flotte vieillissante de transports publics. MegaFlux a été créé pour apporter des solutions de mobilité électrique conçues en Amérique latine dans une région où il y a peu de fabricants locaux. Cette entreprise basée au Mexique conçoit et fabrique des chaînes de traction électriques pour véhicules lourds et commerciaux. Elle construit des camions et des bus entièrement électriques et propose des solutions de retrofit qui transforment les véhicules diesel existants en véhicules électriques.