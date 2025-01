Forsee Power équipe les trolleybus de Bozankaya

(AOF) - Forsee Power, expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce qu’il va équiper les trolleybus du constructeur turc Bozankaya de ses systèmes de batteries. Bozankaya a déjà reçu confirmation d'une commande de 33 trolleybus de 12 mètres et 18 mètres qui seront livrés à la municipalité de Timisoara en Roumanie. Grâce à une technologie de batterie avancée et à une conception modulaire, ces bus offrent aux villes la possibilité de choisir des solutions adaptées à leurs infrastructures énergétiques et à leurs objectifs de développement durable.

Cette année, le constructeur turc a lancé une nouvelle génération de bus électriques disponibles en quatre longueurs : 10, 12, 18 et 25 mètres. Ces bus peuvent fonctionner avec une recharge de nuit ou une recharge rapide (en version trolleybus), selon les besoins et les infrastructures de chaque ville.

Bozankaya a sélectionné deux technologies Forsee Power pour répondre à ses besoins : Forsee Zen Plus pour équiper ses trolleybus électriques de 18 mètres et 12 mètres, et Forsee Pulse 15 pour ses trolleybus électriques à recharge rapide.

AOF - EN SAVOIR PLUS