Forsee Power démarre les livraisons de 5 000 batteries GO 10 à Omega Seiki Mobility pour leurs 3 roues électriques RAGE+

Paris, le 7 juillet 2022 – 17h45 CEST - Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce avoir commencé à livrer au constructeur indien Omega Seiki Mobility (OSM) ses systèmes de batteries GO 10 - dans le cadre du MOU signé il y a un an - pour équiper 5 000 3-roues électriques RAGE+.



