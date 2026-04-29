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Forsee Power décale la publication de ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 18:14

Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce le report de la publication de ses comptes annuels 2025 de quelques semaines.

Ce décalage est lié à l'achèvement des travaux de clôture et d'audit en cours. Le groupe indique mobiliser ses équipes, en coordination avec ses commissaires aux comptes, afin de finaliser ses états financiers dans les meilleurs délais.

A ce stade, la société précise que ce report n'est pas de nature à remettre en cause les informations financières et opérationnelles précédemment communiquées.

Forsee Power indique qu'il informera le marché de toute évolution significative et publiera prochainement un calendrier financier mis à jour.

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