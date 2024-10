Forsee Power certifié Great Place To Work® par ses collaborateurs : une reconnaissance de l'excellence de son environnement de travail

Paris, le 16 octobre 2024 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert français des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce avoir obtenu la certification Great Place To Work®, délivrée par l’organisme d’autorité mondiale en matière de culture d’entreprise et d’expérience collaborateurs. Cette reconnaissance, fondée sur les retours de 86% des collaborateurs dans le cadre d'une enquête de satisfaction approfondie, témoigne de l’engagement de Forsee Power à offrir un environnement de travail basé sur la confiance, l'équité et l'excellence.



« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir la certification Great Place to Work®, qui est avant tout le reflet de la confiance que nos collaborateurs nous accordent. Cette reconnaissance souligne notre engagement à offrir un environnement propice à l'épanouissement personnel, à la croissance et à la contribution au succès collectif de Forsee Power. Le bien-être de nos équipes est une priorité pour stimuler la performance et l’innovation, et cette certification vient valider nos efforts pour offrir un cadre de travail où l'équité, la transparence et la collaboration sont au cœur de nos pratiques » déclare Lucie Morisset, Directrice des Ressources Humaines Groupe de Forsee Power.



