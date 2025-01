Forsee Power anticipe une reprise de la croissance en 2025

(AOF) - Sur l’ensemble de l’exercice 2024, le chiffre d'affaires s’élève à 151,8 millions d'euros, contre 171,3 millions d'euros enregistrés en 2023. Le segment des véhicules lourds reste prépondérant avec des revenus de 135,5 millions d'euros alors que le segment des véhicules légers atteint 16,2 millions d'euros. L’arrêt progressif de l‘activité avec le client historique de la société (Iveco) a été compensé par le gain de nouveaux clients, toutefois la très forte baisse du prix des cellules s’est traduite par un léger recul du chiffre d’affaires annuel.

Au total, ce sont désormais plus de 4 200 bus et plus de 145 000 véhicules légers dans le monde qui sont équipés de batteries Forsee Power.

Christophe Gurtner, fondateur & président directeur général de Forsee Power déclare : "Après deux années de très forte croissance, le marché a ralenti sa dynamique en 2024. Forsee Power a poursuivi la diversification de son portefeuille clients avec des acteurs internationaux pour compenser la baisse d'activité avec un de nos clients historiques et délivre une excellente performance avec l'atteinte d'un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros et un Ebitda ajusté positif.

Au cours des trimestres à venir, Forsee Power entend "renouer avec une dynamique de croissance en se focalisant sur ses marchés prioritaires en Europe, en Asie et aux États-Unis où le Groupe a renforcé sa capacité industrielle avec la récente ouverture de son site de production à Columbus, dans l'Ohio".

L'exercice 2025 devrait donc marquer une reprise de la croissance de Forsee Power, portée par des opportunités stratégiques dans les marchés prioritaires du segment des véhicules lourds (bus, camions, off-highway, ferroviaire) où les marges sont les plus importantes.

Le groupe dévoilera ses résultats annuels 2024 le 9 avril prochain.

