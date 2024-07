Forsee Power annonce une évolution de sa gouvernance

 Nominations de Madame Marie Cros, Madame Aurélie Picart et Madame Florence Triou-Teixeira en qualité d’Administratrices indépendantes



 Nomination de Shinichi Ban en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Kosuke Nakajima, démissionnaire pour changement de position au sein de Mitsui & Co., Ltd.





Paris, le 16 juillet 2024 – 18h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce la nomination de trois nouvelles Administratrices indépendantes : Madame Marie Cros, Madame Florence Triou­Teixeira et Madame Aurélie Picart ainsi que la ratification de la cooptation de Monsieur Ban Shinichi, en qualité d’administrateur.





