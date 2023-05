Forsee Power annonce le succès de son augmentation de capital d’un montant d’environ 49,3 millions d’euros destinée à financer l’accélération de son développement commercial, industriel et technologique

Paris, le 04 mai 2023 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce aujourd’hui le

succès de son augmentation de capital par voie d'offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible des actionnaires d’un montant d’environ 49,3 millions d’euros, (l’« Augmentation de

Capital »).



Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power, a déclaré : « Je tiens à remercier l’ensemble des actionnaires existants et nouveaux qui ont contribué au succès de cette

augmentation de capital. Les ressources financières générées par cette opération vont nous permettre d’accélérer notre développement commercial, industriel et technologique afin d’atteindre

une nouvelle phase de notre histoire, celle visant à conjuguer forte croissance et rentabilité pérenne. Fort du chemin parcouru depuis notre introduction en bourse et des réalisations

structurantes des derniers mois, nous sommes bien positionnés pour répondre aux besoins exponentiels de nos clients et prospects à un moment où l’électromobilité s’impose comme la norme du transport mondial ».