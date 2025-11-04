Forsee Power annonce le lancement du transfert de cotation de ses actions vers Euronext Growth Paris

Paris, le 4 novembre 2025 – 18h30 – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSEE – la « Société »), expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce que son Conseil d’Administration, réuni le 4 novembre, a approuvé, conformément aux dispositions de l’article L. 421-14 du Code de commerce, le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris compartiment B vers le marché Euronext Growth Paris. Ce projet est désormais soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, que le Conseil d’Administration a, au cours de la même séance, décidé de convoquer à cet effet. Sous réserve de l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires et de l’accord d’Euronext Paris, la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris s’effectuera dans le cadre d’une procédure accélérée d’admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d’actions nouvelles.