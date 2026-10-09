Forsee Power annonce la fin des discussions engagées avec FCAP et poursuit les initiatives engagées pour renforcer sa structure financière

 Les conditions permettant de mener à bien l’opération envisagée avec FCAP dans des termes satisfaisants pour les deux parties n’ont pas pu être réunies



 Le Groupe, avec l’appui de ses actionnaires de référence, poursuit des échanges actifs avec plusieurs investisseurs industriels et financiers en vue d'un renforcement de ses fonds propres



 Forsee Power continue par ailleurs la mise en œuvre de son programme de partenariat stratégique et de cession d’actifs pour un montant global estimé à plus de 20 millions d’euros





Paris, le 9 octobre 2026 – 17h45 CEST – Forsee Power SA (FR0014005SB3 – ALFOR), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce la fin des discussions engagées avec FCAP Investors Pte. Ltd dans le cadre du projet d’investissement annoncé le 15 juillet 2026.