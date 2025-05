Forsee: le titre décroche après une révision d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le titre Forsee Power, un fabricant de batteries pour véhicules électriques, chute de plus de 15% vendredi à la Bourse de Paris suite à la révision de ses objectifs pour 2025.



Le groupe a indiqué ce matin qu'il n'était pas en mesure de maintenir ses prévisions annuelles, expliquant que la performance financière de l'exercice serait très dépendante du niveau de ses ventes de fin d'année.



Après avoir bénéficié d'un rebond de son chiffre d'affaires au premier trimestre, Forsee indique que le deuxième trimestre devrait enregistrer une hausse 'satisfaisante'.



Mais il prévient que l'atterrissage de l'activité au 4ème trimestre 2025 devrait être impacté par le report de certains projets, notamment en Amérique du Nord.



Dans son communiqué, la société invoque un contexte de marché à la visibilité réduite en raison du contexte géopolitique incertain et d'une concurrence asiatique particulièrement agressive.



L'annonce de ses résultats semestriels, en septembre prochain, devrait constituer l'occasion d'apporter davantage de visibilité au marché.



Forsee assure néanmoins que son Ebitda ajusté du premier semestre 2025 devrait ressortir en hausse par rapport à la même période de 2024, à la faveur d'un bon niveau de marge et de la maitrise des coûts opérationnels.



Le titre décrochait de 15,7% dans le sillage de ces annonces, subissant l'une des plus fortes baisses du marché parisien vendredi matin.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,5700 EUR Euronext Paris -18,57%