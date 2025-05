Forsee: équipera Westward Industries en batteries information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 18:31









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce qu'il équipera Westward Industries, constructeur nord-américain de véhicules utilitaires légers, avec ses systèmes de batteries pour véhicules électriques.



La production en série débutera au deuxième trimestre 2025 dans l'usine de Forsee Power à Hilliard, dans l'Ohio.



Spécialisée dans les véhicules compacts destinés aux services municipaux, aux opérations industrielles et au secteur agricole, Westward Industries s'est engagée depuis 2014 dans la transition vers l'électromobilité.



Son modèle GO-4 Interceptor, initialement à moteur thermique, est désormais décliné en versions électriques, aux côtés de la nouvelle gamme 100 % électrique MAX-EV, conçue pour être silencieuse et sans émissions polluantes.





