CAC 40
7 936,20
-0,36%
Formule 1-Alpine confirme Colapinto pour 2026
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:20

L'Argentin Franco Colapinto a été confirmé au volant de l'Alpine pour la saison 2026 de Formule 1, a annoncé vendredi l'écurie française lors du Grand Prix du Brésil à São Paulo.

"Le n°43 est confirmé chez Alpine pour la saison prochaine en amont du Grand Prix de São Paulo. Franco sera associé à Pierre (Gasly), apportant stabilité et continuité à l'équipe dans la nouvelle ère réglementaire qui s'ouvrira en 2026", a déclaré Alpine dans un communiqué.

Le Français Pierre Gasly, vainqueur du Grand Prix d'Italie avec Alpha Tauri en 2020, a prolongé début septembre jusqu'en 2028 avec Alpine.

"Notre décision de poursuivre ensemble en 2026 témoigne clairement de notre engagement et de notre soutien indéfectible envers Franco et son développement en tant que pilote de course", a déclaré Flavio Briatore, conseiller exécutif de l'équipe, dans le communiqué.

Franco Colapinto, qui a pris la place de l'Australien Jack Doohan en mai dernier après les six premières courses de la saison, s'est dit "extrêmement reconnaissant envers Flavio et toute l'équipe".

"Depuis mes débuts en Formule 1, je savais, compte tenu du contexte, que le défi serait immense pour conserver ma place dans ce sport. Le chemin a été long et difficile, et je suis très fier de piloter à nouveau pour cette équipe en 2026, aux côtés de Pierre, un équipier exceptionnel dont je pourrai sans aucun doute continuer à apprendre", a-t-il dit, cité dans le communiqué.

Le pilote de 22 ans est le seul à ne pas encore avoir inscrit le moindre point cette saison. L'écurie Alpine, détenue par Renault, occupe la dernière place du classement constructeurs avec 20 points.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

Sport

Valeurs associées

RENAULT
33,9100 EUR Euronext Paris -0,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

