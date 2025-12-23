 Aller au contenu principal
Lamine Camara revendique le rôle de favori pour la CAN
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 15:24

Lamine enjoué.

Dans une interview publiée lundi par le Guardian , le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara revendique clairement le statut de favori pour le Sénégal à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations. Actuellement en milieu de tableau de Ligue 1 avec l’AS Monaco, le joueur de 21 ans ne laisse toutefois pas cette situation freiner ses ambitions avec son équipe nationale.…

JE pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Un Rafinha prend sa retraite
    Un Rafinha prend sa retraite
    information fournie par So Foot 23.12.2025 15:23 

    Clap de fin. Ancien milieu de terrain du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, le Brésilien Rafinha a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite à l’âge de 32 ans. … CMF pour SOFOOT.com

  • Endrick à l'OL : un crack à reconditionner
    Endrick à l'OL : un crack à reconditionner
    information fournie par So Foot 23.12.2025 15:19 

    Annoncé comme le crack de demain à son arrivée au Real Madrid, Endrick a connu du retard à l'allumage et débarque à Lyon pour se remettre à toucher le ballon. Pour savoir s'il s'agit du gros coup de l'année, il faudra attendre le terrain. Ainsi va la vie dans le ... Lire la suite

  • Viens écouter le dernier Footox de l'année (c'est gratuit!)
    Viens écouter le dernier Footox de l'année (c'est gratuit!)
    information fournie par So Foot 23.12.2025 15:04 

    Footox fait une pause… et revient fort en 2026 ! Notre talk de 30 minutes hebdomadaire qui va nourrir votre amour pour le foot vous offre un dernier voyage auditif avant Noël basé, justement, sur ce que ses chroniqueurs aimeraient voir dans le monde du ballon rond ... Lire la suite

  • La belle étrenne de Saint-Cyr-Collonges après son match contre l'OL
    La belle étrenne de Saint-Cyr-Collonges après son match contre l'OL
    information fournie par So Foot 23.12.2025 15:03 

    La daronne à l’abri. Ils n’ont pas gagné le match, mais ils ont quand même touché le gros lot. Éliminé en 32 es de finale par l’OL (0-3), le FC Saint-Cyr-Collonges ne repart pas de la Coupe de France les mains vides. En tout, le petit club de Régional 1 va encaisser ... Lire la suite

