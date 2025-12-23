Lamine Camara revendique le rôle de favori pour la CAN
Lamine enjoué.
Dans une interview publiée lundi par le Guardian , le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara revendique clairement le statut de favori pour le Sénégal à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations. Actuellement en milieu de tableau de Ligue 1 avec l’AS Monaco, le joueur de 21 ans ne laisse toutefois pas cette situation freiner ses ambitions avec son équipe nationale.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
