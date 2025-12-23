Endrick à l'OL : un crack à reconditionner

Annoncé comme le crack de demain à son arrivée au Real Madrid, Endrick a connu du retard à l'allumage et débarque à Lyon pour se remettre à toucher le ballon. Pour savoir s'il s'agit du gros coup de l'année, il faudra attendre le terrain.

Ainsi va la vie dans le football moderne. En 19 ans et 155 jours, Endrick Felipe Moreira de Sousa a déjà eu le temps de : naître, apprendre le football, devenir une idole à Palmeiras et une terreur dans son pays, poser le pied en sélection, quitter le Brésil avec deux titres nationaux dans la besace et le statut de deuxième joueur le plus cher de l’histoire de ce championnat, s’asseoir à côté de ses idoles dans le vestiaire du plus grand club du monde, s’y faire une place avant de devenir encombrant, pourrir sur le banc du Bernabéu, faire la gueule à Carlo Ancelotti puis à Xabi Alonso, et enfin pratiquer un forcing pour atterrir à Décines-Charpieu, chez une équipe qui n’a plus mis la main sur un trophée depuis près de quatorze ans, et en donnant la sensation d’avoir déjà raté le premier virage de sa carrière. Le pire, dans tout ça ? Trois ans que l’on entend parler de ce garçon, et trois ans que l’on se demande ce qu’il vaut réellement.

Selon L’Équipe , « Bobby » – son surnom à Madrid depuis qu’il a parlé de Bobby Charlton comme de son idole de jeunesse – sera un joueur de l’Olympique lyonnais à partir du 1 er janvier, avec un prêt sec de six mois qui devrait coûter un million d’euros au septuple champion de France. Une opération inimaginable, il y a un an et demi, lorsque ce beau bébé d’1,73 m débarquait au Real Madrid dans un costume de Ballon d’or en puissance. Depuis, les images d’Endrick auront été rares, pour le fan de foot lambda s’alimentant dans les highlights de match plus que dans les coupures de Marca et As . Quarante bouts de matchs (seulement trois titularisations en championnat et une en Ligue des champions) pour sept buts et une passe décisive, en dix-sept mois sous le maillot de la meringue : ce n’étaient pas les temps de passages estimés après avoir vu le Brésilien, à peine majeur, débuter son aventure avec des coups d’éclat en Liga (Valladolid, 25 août 2024) et C1 (Stuttgart, 17 septembre).…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com