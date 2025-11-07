Formule 1: Alpine confirme Colapinto pour 2026

Formule 1 : Formule 1 MSC Croisières Grand Prix des États-Unis

L'Argentin Franco Colapinto a été confirmé au volant de l'Alpine pour la saison 2026 de Formule 1, a annoncé vendredi l'écurie française lors du Grand Prix du Brésil à São Paulo.

"Le n°43 est confirmé chez Alpine pour la saison prochaine en amont du Grand Prix de São Paulo. Franco sera associé à Pierre (Gasly), apportant stabilité et continuité à l'équipe dans la nouvelle ère réglementaire qui s'ouvrira en 2026", a déclaré Alpine dans un communiqué.

Le Français Pierre Gasly, vainqueur du Grand Prix d'Italie avec Alpha Tauri en 2020, a prolongé début septembre jusqu'en 2028 avec Alpine.

"Notre décision de poursuivre ensemble en 2026 témoigne clairement de notre engagement et de notre soutien indéfectible envers Franco et son développement en tant que pilote de course", a déclaré Flavio Briatore, conseiller exécutif de l'équipe, dans le communiqué.

Franco Colapinto, qui a pris la place de l'Australien Jack Doohan en mai dernier après les six premières courses de la saison, s'est dit "extrêmement reconnaissant envers Flavio et toute l'équipe".

"Depuis mes débuts en Formule 1, je savais, compte tenu du contexte, que le défi serait immense pour conserver ma place dans ce sport. Le chemin a été long et difficile, et je suis très fier de piloter à nouveau pour cette équipe en 2026, aux côtés de Pierre, un équipier exceptionnel dont je pourrai sans aucun doute continuer à apprendre", a-t-il dit, cité dans le communiqué.

Le pilote de 22 ans est le seul à ne pas encore avoir inscrit le moindre point cette saison. L'écurie Alpine, détenue par Renault, occupe la dernière place du classement constructeurs avec 20 points.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)