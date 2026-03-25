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Forgent Power glisse, le sponsor PE devant se délester après l'introduction en bourse de février
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de Forgent Power Solutions FPS.N ont baissé de 5,7% en pré-marché à 33,73 dollars après avoir annoncé une offre secondaire moins de deux mois après leur introduction en bourse ** Concepteur et fabricant d'équipements de distribution électrique utilisés dans les centres de données, la société a annoncé mardi dernier une offre de 30 millions d'actions.

** Les affiliés de la société de capital-investissement Neos Partners offrent ~20,7 millions d'actions; FPS utilisera le produit net de la vente de ~9,3 millions d'actions pour acheter indirectement des actions aux entités contrôlées par Neos

** Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'opération ** FPS, basée dans le Minnesota, a fait ses débuts le 5 février après une introduction en bourse de 56 millions d'actions au prix de 27 $ ** Avant cette offre proposée, Neos , basée en Californie, détenait ~79% des parts de FPS, selon le prospectus

** Les actions de FPS se sont négociées à un niveau aussi bas que 25,95 $ le 5 février, mais ont ensuite augmenté régulièrement pour atteindre un pic intrajournalier de 37,53 $ le 10 mars, après l'introduction en bourse

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