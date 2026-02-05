Forgent Power est évaluée à près de 8 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York, alors que la demande d'infrastructures d'IA s'accroît

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5, 9 et 10, de détails et d'un contexte sur l'essor de l'IA) par Manya Saini

Forgent Power FPS.N a été évaluée à près de 8 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York jeudi, car l'appétit des investisseurs pour les entreprises qui répondent au boom de l'IA reste sain malgré des poches d'inquiétude quant à une éventuelle surchauffe du marché.

L'augmentation des investissements dans l'IA a stimulé les dépenses dans l'infrastructure qui la sous-tend, les fournisseurs de cloud, les fabricants de puces et les investisseurs augmentant la capacité de calcul, ce qui a accéléré la construction de centres de données dans le monde entier.

Forgent, qui conçoit et fabrique des équipements de distribution électrique utilisés dans les centres de données, et certains de ses actionnaires existants ont vendu 56 millions d'actions lors de l'introduction en bourse au prix de 27 dollars l'unité, ce qui a permis de lever environ 1,51 milliard de dollars.

La société a bravé l'importante volatilité du marché cette semaine pour mener à bien son introduction en bourse. Le marché des introductions en bourse est prêt pour une année exceptionnelle, avec une demande refoulée et un pipeline d'entreprises de premier plan prévues pour 2026, après un effondrement de plusieurs années qui a finalement montré des signes d'apaisement au second semestre de 2025.

"Forgent a fixé le prix de son introduction en bourse au point médian, ce qui indique une demande saine mais disciplinée de la part des investisseurs malgré les conditions de marché difficiles de cette semaine ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

BOOM DES CENTRES DE DONNÉES D'AI

Contrairement aux charges de travail traditionnelles, les modèles d'IA exigent des grappes denses de puces spécialisées, ainsi qu'une capacité électrique et de refroidissement importante, ce qui pousse les opérateurs à repenser leurs installations et à augmenter leur capacité.

Cette évolution a fait de l'infrastructure des centres de données un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement de l'IA, les entreprises se lançant dans une course à l'augmentation des ressources informatiques.

"L'activité de Forgent en tant que fournisseur d'infrastructures critiques offre une exposition au secteur de l'IA par le biais de son équipement d'alimentation des centres de données, distincte de l'exposition par le biais des entreprises technologiques elles-mêmes", a déclaré Lukas Muehlbauer.

"Les récentes augmentations de dépenses de la part d'entreprises de grande taille comme Google confirment la demande croissante d'équipements essentiels pour les centres de données, et Forgent pourrait être un bénéficiaire de cette tendance continue."

Forgent Power a déclaré dans son prospectus d'introduction en bourse qu'elle a réalisé 42 % de son chiffre d'affaires total dans les centres de données au cours de l'année 2025, suivie par les réseaux et les industries à 23 % et 19 %, respectivement.