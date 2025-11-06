Forge Global s'envole après des informations selon lesquelles Charles Schwab rachèterait probablement la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Forge Global FRGE.N en hausse de 54 % à 39 $ après la clôture

** Charles Schwab SCHW.N devrait annoncer un accord pour acquérir une bourse d'actions privée avec une offre évaluée jusqu'à 600 millions de dollars, rapporte le FT, citant deux sources

** Schwab est prêt à payer jusqu'à 45 dollars par action pour la FRGE

** SCHW et FRGE n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** Les actions ont augmenté d'environ 87 % depuis le début de l'année