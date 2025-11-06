 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 212,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forge Global s'envole après des informations selon lesquelles Charles Schwab rachèterait probablement la société
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 00:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Forge Global FRGE.N en hausse de 54 % à 39 $ après la clôture

** Charles Schwab SCHW.N devrait annoncer un accord pour acquérir une bourse d'actions privée avec une offre évaluée jusqu'à 600 millions de dollars, rapporte le FT, citant deux sources

** Schwab est prêt à payer jusqu'à 45 dollars par action pour la FRGE

** SCHW et FRGE n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** Les actions ont augmenté d'environ 87 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CHARLES SCHWAB
93,740 USD NYSE -0,11%
FORGE GLB HLDG
26,180 USD NYSE +0,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank