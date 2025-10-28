 Aller au contenu principal
Forge Global poursuit son redressement après avoir confirmé l'existence de discussions en vue de sa vente
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 18:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la plateforme de marché privé Forge Global FRGE.N ont augmenté de 14,1 % à 21,17 $, un plus haut de plus de deux mois, après que Forge ait confirmé avoir été approché par des acheteurs potentiels ** La société Forge, basée à San Francisco, en Californie, a déclaré lundi en fin de journée dans un communiqué qu'elle avaitreçu des marques d'intérêt non sollicitées de la part de plusieurs parties et qu'elle était

** Les actions de FRGE ont bondi lundi en début d'après-midi et ont terminé la séance en hausse de 11,6 % après que le Financial Times a rapporté que la société étudiait la possibilité d'une vente

** Selon le rapport, "Forge devrait susciter l'intérêt de places de marché concurrentes ainsi que de grandes institutions financières, y compris des banques d'investissement de Wall Street telles que Morgan Stanley, qui souhaitent diversifier leur exposition actuelle aux marchés publics" ** Les actions de FRGE ont fait leurs débuts en 2022 après que la société a accepté de s'introduire en bourse dans le cadre d'une fusion inversée de 2 milliards de dollars avec une SPAC (special purpose acquisition company) soutenue par Motive Partners, une société de capital-investissement axée sur les fintechs

** Sur la base de la dernière clôture de l'action, la capitalisation boursière de Forge s'élevait à 252 millions de dollars

** Sur les 6 analystes qui couvrent FRGE, 4 estiment qu'il s'agit d'un "achat fort" ou d'un "achat", 2 estiment qu'il s'agit d'un "maintien"; le prix médian est de 32 dollars, selon les données de LSEG

