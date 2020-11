Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Forfait de survie hivernale" pour soutenir le sport en Grande-Bretagne Reuters • 19/11/2020 à 14:49









LONDRES, 19 novembre (Reuters) - Le gouvernement britannique a annoncé jeudi l'allocation de 300 millions de livres (335,6 millions d'euros) destinés à soutenir les sports impactés par l'absence de spectateurs en pleine pandémie de coronavirus. "Un soutien sera apporté au rugby à XV, aux courses de chevaux, au football féminin et aux échelons inférieurs de la Ligue nationale de football", a indiqué le Département du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS). "La ligue de rugby, le sport automobile, le tennis, le netball, le basket-ball, le hockey sur glace, le badminton et les courses de lévriers devraient également en bénéficier." L'injection de liquidités, en grande partie constituée de prêts, exclut néanmoins la Premier League et le cricket. En septembre dernier, plus de cent organismes sportifs avaient écrit à Boris Johnson pour demander un financement d'urgence par crainte d'une "génération d'activité perdue". Nigel Huddleston, ministre britannique des Sports, a déclaré qu'il était juste d'intervenir maintenant pour protéger des sports entiers et leurs communautés. "Ce gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider nos précieux sports et clubs à passer (la crise du) coronavirus", a ajouté le ministre du DCMS Oliver Dowden. (Alan Baldwin ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

