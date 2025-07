Le Malaisien Álvaro González rentre en Espagne

Ole !

Après six années passées entre Marseille, l’Arabie saoudite et la Malaisie, Álvaro González rentre au pays . Le défenseur espagnol, âgé de 35 ans, s’est engagé avec Tenerife, tout juste relégué en troisième division . Le natif de Potes n’a plus joué à domicile depuis la saison 2018-2019, avec Villarreal. Il devra sacrément transpirer avant le début de la saison puisqu’il n’a joué que quatre matchs cette année avec le club malaisien de Johor Darul Ta’zim , et le dernier remonte au mois de mars. Il a signé jusqu’en juin 2027 .…

QB pour SOFOOT.com