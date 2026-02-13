FOREX-Le dollar est stable après les données sur l'inflation, le yen en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 15 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'inflation américaine a augmenté moins que prévu en janvier

*

L'indice du dollar recule, en passe de subir une perte hebdomadaire

*

Le yen en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 15 mois

*

L'euro en passe de connaître une hausse hebdomadaire par rapport au dollar

(Mise à jour des titres et des prix, ajout de commentaires d'analystes) par Chibuike Oguh

Le dollar américain est resté globalement stable par rapport aux autres devises vendredi après que les données ont montré une augmentation moins importante que prévu de l'inflation en janvier, suggérant que la Réserve fédérale pourrait continuer à maintenir ses taux d'intérêt stables à court terme.

Le yen japonais s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 15 mois.

Les données du département du travail américain ont montré vendredi que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 0,2% le mois dernier, contre une estimation de 0,3% des économistes interrogés par Reuters.

L'euro EUR= était en hausse de 0,02% à 1,1873 $ contre le dollar, mais devait gagner 0,5% cette semaine. Face au franc suisse CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,22% à 0,76785 et s'apprêtait à perdre 1% sur la semaine.

Le comportement du dollar reflète le positionnement du marché qui attend de nouveaux signaux des banques centrales sur l'orientation des taux d'intérêt, a déclaré Olivier Bellemare, négociant principal en produits dérivés chez Monex Canada à Montréal.

LA RÉACTION DU MARCHÉ EST "TIMIDE"

En début de semaine, des données ont suggéré que le marché du travail américain se stabilisait, avec une baisse du taux de chômage aux États-Unis dans un contexte de forte croissance de l'emploi en janvier et une diminution moins importante que prévu du nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage.

"La réaction du marché à ces données a été au mieux timide et les mouvements ont été essentiellement tactiques", a déclaré Olivier Bellemare.

L'indice du dollar =USD a légèrement baissé de 0,07% à 96,85, en voie de perdre 0,84% pour la semaine.

La faiblesse relative du dollar est en partie due à la volatilité de la politique américaine en janvier, au récent repli du secteur des logiciels qui a réduit la surperformance du marché boursier américain, et aux développements "idiosyncrasiques" en Asie, en particulier le renforcement constant du yuan chinois, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs, y compris Alexandra Kanter, dans une note aux investisseurs.

LA FORTE PERFORMANCE DU YEN

Le yen JPY= a dominé l'activité sur le marché des changes cette semaine, après que la victoire historique de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aux élections a apaisé certaines inquiétudes des investisseurs concernant les finances du gouvernement.

Le yen se dirige encore vers un gain de près de 3% pour la semaine, sa plus forte hausse depuis novembre 2024, et a augmenté de 0,08% sur la journée à 152,67.

Le yen était en hausse de 0,02% contre l'euro EURJPY= à 181,29 et se dirigeait vers un bond hebdomadaire de 2,37% contre la monnaie unique, sa meilleure performance depuis un an.

"Sur le long terme, les risques d'affaiblissement du yen restent fermement en place", ont déclaré les analystes de Bank of America Global Research dirigés par Claudio Piron dans une note à l'attention des investisseurs. "Mais à court terme, la combinaison d'une intervention potentielle et de la possibilité pour le marché d'intégrer davantage les hausses de la Banque du Japon lors des réunions de mars et d'avril fait pencher la balance risque/récompense de l'USD/JPY vers le bas."

Le dollar australien AUD= , la devise majeure la plus performante de 2026 jusqu'à présent après avoir grimpé ces dernières semaines en raison de la position hawkish de la Banque de réserve d'Australie, était en baisse de 0,20% à 0,70765 $, mais se dirige toujours vers un gain de près de 1% cette semaine.

Le dollar canadien CAD= s'est renforcé de 0,10 % par rapport au billet vert à 1,361 dollar canadien par dollar, devrait encore baisser de 0,45 % pour la semaine.