FOREX-Le dollar est affaibli par les menaces de droits de douane de Trump qui poussent les investisseurs à se réfugier dans des valeurs sûres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs s'inquiètent de la menace de Trump d'imposer de nouveaux droits de douane à l'Europe

Le dollar recule largement; l'euro et la livre sterling se redressent après avoir atteint leur niveau le plus bas

Les crypto-monnaies prises dans la course au risque

(Mise à jour des prix) par Amanda Cooper

Le dollar a chuté lundi, les investisseurs s'étant réfugiés dans des valeurs refuges comme le franc suisse, après que les dernières menaces de droits de douane du président américain Donald Trump contre l'Europe au sujet du Groenland ont déclenché un vaste mouvement d'aversion au risque sur les marchés .

Au cours du week-end, M. Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane supplémentaires de 10 % à partir du 1er février sur les marchandises en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Grande-Bretagne, jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.

Les dirigeants européens se sont efforcés d'éviter une guerre commerciale et ont convenu dimanche d'intensifier leurs efforts pour dissuader M. Trump d'imposer des droits de douane, tout en préparant des mesures de rétorsion au cas où les droits de douane seraient appliqués.

Après une brève baisse dans les échanges de la nuit, les devises européennes, y compris l'euro EUR= , la livre et les couronnes scandinaves, ont augmenté. Le franc suisse CHF= , une valeur refuge classique, s'est dirigé vers sa plus forte hausse quotidienne face au dollar depuis un mois.

L'EURO BÉNÉFICIE DE L'AVERSION POUR LE DOLLAR

L'euro était en hausse de 0,3 % à 1,163 $ à la mi-journée en Europe, tandis que la livre était en hausse de 0,27 % à 1,3415 $.

"En règle générale, on pourrait penser que la menace de droits de douane entraînerait une baisse de l'euro", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ. "Mais, comme nous l'avons vu l'année dernière aussi, lorsque les droits de douane du "Jour de la Libération" ont été mis en place, l'impact sur les marchés des changes a en fait davantage entraîné une faiblesse du dollar chaque fois qu'une incertitude politique accrue émane des États-Unis."

Les investisseurs se sont débarrassés du dollar après que M. Trump a dévoilé des droits de douane généralisés en avril dernier, ce qui a déclenché une crise de confiance dans les actifs américains.

Alors qu'un certain mouvement de capitaux hors du dollar était évident lundi, notamment avec les gains du franc suisse, les analystes ont déclaré qu'une nouvelle escalade des tensions pourrait voir les investisseurs revenir en masse vers la monnaie américaine.

"Le marché s'est inquiété à juste titre de la baisse de la valeur du dollar depuis avril dernier. Mais je voudrais vraiment mettre en garde contre le fait de supposer que le statut de valeur refuge du dollar a disparu", a déclaré Jane Foley, stratège en chef de Rabobank pour les questions de devises.

"Même si les investisseurs non américains décidaient de retirer leur argent, où iraient-ils? Les autres marchés ne sont pas assez grands pour maintenir cette situation. La taille même du marché américain signifie qu'il y aura toujours une certaine valeur refuge associée aux actifs américains", a-t-elle déclaré.

LE YEN TOUJOURS DANS LA ZONE D'INTERVENTION

Le dollar était en baisse de 0,5% sur la journée à 0,7984 francs suisses, et un peu plus bas contre le yen japonais

JPY= , une autre valeur refuge non américaine, à 158 yens.

La politique intérieure japonaise a entravé le yen au cours des dernières semaines, avec l'imminence d'élections anticipées , ce qui augmente les attentes d'une plus grande stimulation fiscale . Le yen se négociant à son niveau le plus bas depuis la mi-2024, le risque d'une intervention officielle est élevé, notamment en raison des avertissements verbaux lancés par Tokyo au cours des deux dernières semaines.

"Nous restons sceptiques quant à la réussite d'une intervention sur une base durable et il faudrait que les facteurs fondamentaux favorables au yen jouent également. Les mouvements du yen aujourd'hui sont certainement plus contenus", a déclaré dans une note Derek Halpenny, responsable de la recherche pour les marchés mondiaux EMEA chez MUFG.

Les crypto-monnaies, souvent un baromètre du sentiment de risque des investisseurs, ont chuté. Le bitcoin BTC= était en baisse de 2,5 % à 93 011 $, tandis que l'éther ETH= a chuté de 3,5 % à 3 223 $.

Les données de lundi ont montré que l'économie chinoise a augmenté de 5,0 % l'année dernière, atteignant l'objectif du gouvernement en saisissant une part record de la demande mondiale de biens pour compenser la faible consommation intérieure.

Le yuan onshore CNY=CFXS a atteint un sommet de 32 mois de 6,9630 pour un dollar, sans tenir compte des données mitigées, après que la banque centrale chinoise ait fixé son taux directeur journalier le plus élevé depuis plus de deux ans.