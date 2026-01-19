Réquisitions de biens auprès de milliers de propriétaires : comment la Norvège prépare le scénario d'une guerre

Ces sollicitations concernent de nombreux équipements jugés stratégiques, allant des navires aux machines, qui pourraient être mobilisés en temps de conflit.

Du personnel militaire à la base aérienne d'Orland (Norvège), en novembre 2025 ( Ritzau Scanpix / IDA MARIE ODGAARD )

"Notre société doit être prête à faire face à des crises de sécurité et, dans le pire des cas, à la guerre". En première ligne des activités de la Russie dans le Grand nord arctique, la Norvège soigne son appareil logistique en faisant appel à ses citoyens.

Plusieurs milliers de propriétaires de bâtiments, de bateaux, d'immeubles et de machines devaient ainsi recevoir lundi 19 janvier une lettre de l'armée norvégienne les informant que leurs biens pourraient être réquisitionnés en cas de guerre.

Aucune conséquence en temps de paix

"Les réquisitions doivent permettre aux forces armées, en situation de guerre, d'avoir accès aux ressources nécessaires à la défense du pays", explique l'armée dans un communiqué. Pour 2026, environ 13.500 réquisitions "préparatoires" seront émises. Elles n'auront aucune conséquence pratique en temps de paix et ont pour but d'informer ces propriétaires que leur bien pourrait être utilisé, si nécessaire et dans le cas d'un conflit, par les forces armées, précise le communiqué.

Cette sollicitation de la part de l’État n'est valable que pour un an. Ainsi, environ deux tiers des lettres envoyées en 2026 sont des renouvellements des années précédentes.

"L'importance d'être préparés aux crises et à la guerre a fortement augmenté ces dernières années. La Norvège se trouve dans la situation sécuritaire la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre société doit être prête à faire face à des crises de sécurité et, dans le pire des cas, à la guerre. Nous avons entamé un renforcement massif de la préparation militaire et civile", a déclaré le chef de l'Organisation logistique des forces armées (FLO), le général de division Anders Jernberg. Ces lettres envoyées aux propriétaires "renforcent la préparation et réduisent l'incertitude quant à la répartition des ressources en cas de crise ou de guerre", a-t-il ajouté.

Pays frontalier de la Russie se présentant comme les "yeux et oreilles" de l'Otan dans le Grand Nord, la Norvège a, comme le reste de l'Europe, procédé à un renforcement de sa défense. Elle partage une frontière maritime et 198 km de frontière terrestre avec la Russie.