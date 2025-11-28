FOREX-Le dollar devrait connaître sa pire semaine depuis juillet en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les traders parient de plus en plus sur une baisse des taux de la Fed le 10 décembre

Les Etats-Unis sont fermés pour Thanksgiving

Les données économiques japonaises renforcent les arguments en faveur d'une hausse de la BOJ

Le groupe CME interrompt les échanges sur sa plateforme de devises et ses contrats à terme

(Mise à jour avec les premiers échanges européens) par Ozan Ergenay et Gregor Stuart Hunter

Le dollar américain se dirigeait vers sa pire performance hebdomadaire depuis fin juillet vendredi , les investisseurs s'attendant de plus en plus à un nouvel assouplissement monétaire en décembre de la part de la Réserve fédérale, tandis que les vacances américaines ont réduit les liquidités.

Une panne due à un problème de refroidissement dans les centres de données CyrusOne du CME Group a interrompu les échanges sur sa plateforme de devises très utilisée et sur les contrats à terme sur les actions et les matières premières, a déclaré le plus grand opérateur boursier du monde dans un communiqué.

"Nous ne nous attendons pas à un impact significatif sur le marché, il faut peut-être garder un œil dessus au cas où, mais nous allons avoir une fin de mois et de semaine assez calme", a déclaré Lee Hardman, analyste principal des devises de la division des marchés mondiaux pour la région EMEA chez MUFG.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, était en hausse de 0,2 % à 99,711, regagnant un peu de terrain , mais cinq jours de baisse lui permettent de connaître sa plus forte perte en une semaine depuis le 21 juillet.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux américains évaluent à 87 % la probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale le 10 décembre, contre 39 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Ils ont augmenté depuis que le président de la Fed , John Williams , a déclaré la semaine dernière que la banque centrale américaine pourrait encore réduire les taux d'intérêt "à court terme" sans mettre en péril son objectif d'inflation.

Ces remarques "nous donnent davantage confiance dans le fait qu'ils réduiront les taux, comme nous l'avons vu sur le marché des changes depuis lors, ce qui a, au moins temporairement, freiné la tendance à la hausse du dollar", a déclaré M. Hardman.

En Asie, le yen japonais a fluctué après une période de baisse.

Il est resté stable à 156,2 yens pour un dollar alors que les données sur le marché du travail et l'inflation ont renforcé les arguments en faveur d'un resserrement monétaire dans la deuxième économie d'Asie, dans un contexte de faiblesse persistante de la monnaie qui a soulevé la perspective d'une intervention du ministère des Finances.

Les prix à la consommation à Tokyo ont augmenté de 2,8 % en novembre, soit un peu plus rapidement que ce que prévoyaient les économistes etau-dessus de l' objectif de 2 % de la Banque du Japon.

"Le yen s'est en quelque sorte stabilisé à des niveaux plus faibles cette semaine, ce qui a réduit la pression sur le Japon pour qu'il intervienne et soutienne la monnaie", a déclaré M. Hardman.

L'euro était en baisse de 0,2% à 1,1568 EUR= par rapport au dollar, alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi que les délégations ukrainiennes et américaines se rencontreraient cette semaine pour mettre au point une formule discutée lors des négociations à Genève pour mettre fin à la guerre avec la Russie et fournir des garanties de sécurité à Kyiv.

La livre sterling s'est affaiblie de 0,3 % à 1,3201

GBP=D3 jusqu'à présent, bien qu'elle se dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis le début du mois d'août, après que Rachel Reeves, ministre britannique des Finances, ait révélé des plans pour augmenter les impôts de 26 milliards de livres (34 milliards de dollars) mercredi.

Jeudi, Mme Reeves s'est défendue contre les critiques formulées à l'encontre des plans de dépenses du gouvernement, qui financeront des dépenses sociales supplémentaires en augmentant la charge fiscale du pays à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale.