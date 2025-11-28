FOREX-Le dollar américain s'apprête à connaître sa pire semaine depuis juillet, à l'approche d'une baisse des taux de la Fed

La panne du CME perturbe les échanges de devises pendant plus de 11 heures

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent 87 % de chances de baisse des taux en décembre

Ueda de la BOJ pourrait signaler une hausse des taux dans un contexte de relance budgétaire

par Karen Brettell

Le dollar américain se dirigeait vers sa pire performance hebdomadaire depuis la fin du mois de juillet vendredi, alors que les traders pariaient davantage sur une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain. Une panne nocturne due à un problème de refroidissement dans les centres de données CyrusOne du CME Group a interrompu les échanges sur sa plateforme de devises très utilisée et sur les contrats à terme d'actions et de matières premières. À 13 h 35 GMT, les échanges ont repris, après avoir été interrompus pendant plus de 11 heures , selon les données du LSEG.

Le dollar a chuté cette semaine, les traders ayant conclu que l'affaiblissement des données sur l'emploi conduira à de nouvelles baisses de taux de la Fed, alors même que de nombreux responsables de la Fed expriment leur inquiétude quant à l'inflation toujours élevée.

"On a l'impression que les données publiées après la fermeture de l'économie ont été généralement molles... les données dans l'ensemble ont définitivement penché en faveur d'une baisse", a déclaré Eric Theoret, stratège de change à la Scotiabank à Toronto.

Les traders de contrats à terme sur les Fed funds évaluent à 87 % les chances d'une baisse à l'issue de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre, contre 71 % il y a une semaine.

LES MARCHÉS DES DEVISES RESTENT INDIFFÉRENTS À LA PANNE DU CME

Après des semaines d'intenses discussions, les responsables de la Fed entreront dans une période de black-out samedi avant la réunion.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, était en hausse de 0,06 % à 99,59, regagnant un peu de terrain. Mais il est en passe d'enregistrer une perte hebdomadaire de 0,61 %, la plus importante depuis le 21 juillet.

Jusqu'à présent, les marchés des devises restent relativement indifférents à la panne nocturne du CME, qui s'est produite dans des volumes d'échange déjà faibles après le jour férié de Thanksgiving aux États-Unis.

"La liquidité reste faible étant donné que la plupart des participants ont exécuté des transactions de fin de mois avant le jour férié de Thanksgiving d'hier, et la plupart des paires majeures connaissent des échanges volatils, mais les échanges sont limités, avec des niveaux techniques qui restent fermes", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef de marché chez Corpay à Toronto.

"Les marchés pourraient connaître quelques turbulences plus tard dans la matinée si les prix de référence restent flous, mais il semble que ce soit un scénario relativement peu probable", a-t-il ajouté.

L'euro EUR= a baissé de 0,09 % pour s'établir à 1,1585 dollar. Le yen japonais JPY= s'est renforcé de 0,03 % face au billet vert, à 156,25 pour un dollar.

ANTICIPATION AVANT LA RÉUNION DE LA BOJ

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, doit s'exprimer lundi et les traders se demanderont s'il signalera une hausse probable des taux lors de la réunion de décembre de la BOJ, ce qui pourrait continuer à faire grimper la monnaie.

"Il y a évidemment beaucoup d'anticipation autour de la réunion de la Banque du Japon en décembre. Relèvera-t-elle les taux? Ne relèvera-t-elle pas les taux? Et jusqu'à présent, Ueda a été raisonnablement peu engageant et plutôt accommodant, et n'a pas encore vraiment signalé une hausse en décembre", a déclaré James Lord, responsable de la stratégie de change et des marchés émergents chez Morgan Stanley.

"Mais avec le dollar yen à ces niveaux et le plan budgétaire qui a été annoncé par le gouvernement, il est possible que nous voyions une hausse des taux lors de la réunion de décembre", a déclaré M. Lord.

Le gouvernement de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a finalisé vendredi un budget supplémentaire de 117 milliards de dollars pour cet exercice financier afin de financer un plan de relance massif , dont la majeure partie sera financée par de nouvelles émissions de dette.

La livre sterling a baissé de 0,21 % à 1,3211 GBP=D3 bien qu'elle était en voie d'enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire depuis le début du mois d'août, avec un gain de 0,85 %, après que la ministre des Finances britannique Rachel Reeves a dévoilé son budget tant attendu au début de la semaine.

Mme Reeves s'est défendue jeudi contre les critiques concernant les plans de dépenses du gouvernement, qui financeront des dépenses sociales supplémentaires en augmentant la charge fiscale du pays à un niveau record depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le dollar canadien a étendu ses gains après que les données ont montré que l'économie canadienne a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que prévu au troisième trimestre, les exportations de pétrole brut et les dépenses du gouvernement ayant stimulé l'activité économique. Le loonie CAD= était en hausse de 0,48 % par rapport au billet vert à 1,396 dollar canadien pour un dollar.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 1,40 % à 92 680 $.