FOREX-Le dollar américain réduit ses gains après une baisse inattendue des emplois en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le mois en février dans le titre)

Le dollar a réduit ses gains contre les principales devises vendredi après que les données ont montré une baisse inattendue des nouveaux emplois créés dans la plus grande économie du monde le mois dernier, suggérant que la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d'intérêt plus tôt que prévu.

L'économie américaine a perdu 92 000 emplois le mois dernier, après une augmentation révisée à la baisse de 126 000 emplois en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 59 000 emplois après une hausse de 130 000 emplois en janvier.

Le dollar a peu changé par rapport au yen à 157,61 JPY= , comparé à 157,905 juste avant les données. L'indice du dollar a réduit sa hausse, maintenant stable sur la journée à 99,10

=USD .