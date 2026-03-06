 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FOREX-Le dollar américain réduit ses gains après une baisse inattendue des emplois en février
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le mois en février dans le titre)

Le dollar a réduit ses gains contre les principales devises vendredi après que les données ont montré une baisse inattendue des nouveaux emplois créés dans la plus grande économie du monde le mois dernier, suggérant que la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d'intérêt plus tôt que prévu.

L'économie américaine a perdu 92 000 emplois le mois dernier, après une augmentation révisée à la baisse de 126 000 emplois en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 59 000 emplois après une hausse de 130 000 emplois en janvier.

Le dollar a peu changé par rapport au yen à 157,61 JPY= , comparé à 157,905 juste avant les données. L'indice du dollar a réduit sa hausse, maintenant stable sur la journée à 99,10

=USD .

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1557 USD Six - Forex 1 -0,45%
USD/JPY SPOT
157,8540 Six - Forex 1 +0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank