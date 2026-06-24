FOREX-Le dollar américain atteint son plus haut niveau depuis 13 mois, porté par les anticipations d'une hausse des taux de la Fed

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* L'indice du dollar atteint son plus haut niveau depuis 13 mois face aux principales devises

* La récente vague de ventes sur les valeurs technologiques stimule la demande de valeurs refuges

* Le yen recule malgré les avertissements d’intervention de Tokyo

(Le point sur les échanges matinaux à New York) par Chuck Mikolajczak

Le dollar américain s'est apprécié pour la troisième journée consécutive mercredi, atteignant son plus haut niveau depuis 13 mois, alors que les marchés se préparent à des hausses de taux attendues de la part de la Réserve fédérale cette année, tandis qu'une récente vague de ventes sur les valeurs technologiques a également soutenu le billet vert.

Les anticipations du marché concernant une hausse des taux se sont renforcées depuis l'annonce de la politique monétaire de la Fed la semaine dernière, les récentes déclarations de certains responsables indiquant une attention particulière portée à l'inflation, alors que l'économie dans son ensemble semble reposer sur des bases stables.

La récente chute des actions, notamment des valeurs technologiques à l’échelle mondiale, a également contribué à renforcer le dollar, considéré comme une valeur refuge.

Les actions américaines ont légèrement progressé en début de séance, les investisseurs attendant la publication des résultats du fabricant de puces Micron Technology MU.O après la clôture.

L’incertitude persistante autour de l’accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran a également contribué à soutenir le dollar, bien que les cours du pétrole aient chuté à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre, en raison de signes indiquant que davantage de pétroliers s’apprêtaient à quitter le détroit d’Ormuz.

“(La Fed) tente de relever ses taux d’intérêt ou envisage très sérieusement d’adopter une politique très restrictive à l’avenir, car elle craint que les prix n’aient atteint des niveaux bien trop élevés,” a déclaré Juan Perez, directeur des opérations chez Monex USA à Washington.

Ceci, combiné à la prudence face à la situation en Iran, “est ce qui explique la domination du dollar”, a-t-il ajouté.

LE DOLLAR POURSUIT SA SÉRIE DE HAUSSES

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,23% à 101,62 après avoir atteint 101,80, son plus haut niveau depuis le 12 mai 2025, tandis que l’euro EUR= reculait de 0,3% à 1,1348 $.

Le dollar était en passe d’enregistrer sa plus longue série de hausses depuis le début du mois, et la cinquième au cours des six dernières séances.

Dans une note publiée mercredi, les analystes de Barclays ont indiqué que leur modèle de rééquilibrage de fin de mois signalait une tendance modérée à l'achat du dollar face à la plupart des principales devises d'ici la fin du mois.

Toutefois, le modèle de fin de trimestre indiquait un signal fort de vente du dollar et “dans l’ensemble, le signal ne laisse entrevoir aucune tendance directionnelle marquée du dollar face à l’ensemble des principales devises à la fin du mois de juin.”

Les marchés anticipent une probabilité d’environ 32% d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en juillet, selon le CME FedWatch . Pour septembre, la probabilité d’une hausse des taux s’établit à environ 66%.

Les investisseurs auront un nouvel aperçu des pressions inflationnistes cette semaine avec la publication, jeudi, de l’indice des prix des dépenses de consommation des ménages américains pour le mois de mai.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,33% à 1,3161 $ après avoir chuté à 1,3139 $, son plus bas niveau depuis novembre, et s'apprêtait à enregistrer sa deuxième baisse quotidienne consécutive après la démission du Premier ministre Keir Starmer lundi.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,08% à 161,7. Un franchissement à la hausse de 161,96 placerait le yen à son plus bas niveau depuis 1986.

Les dernières mises en garde verbales formulées cette semaine par les responsables japonais n’ont guère contribué à apaiser la pression sur la devise, et le gouvernement élabore actuellement des plans pour mieux gérer ses réserves de change de 1 300 milliards de dollars en vue d’une intervention sur le yen.

Le yen pourrait s’affaiblir jusqu’à 165 pour un dollar si la Fed relevait ses taux d’intérêt cette année, a déclaré Sayuri Shirai, ancienne membre du comité de politique monétaire de la Banque du Japon.

Certains membres du conseil d’administration de la Banque du Japon ont appelé à de nouvelles hausses de taux afin de rapprocher le taux directeur de la banque centrale des niveaux jugés neutres pour l’économie, comme l’a révélé mercredi un résumé des opinions issues de leur réunion de politique monétaire de juin.