Forestar progresse grâce au relèvement de ses prévisions de ventes annuelles

28 octobre - ** Les actions du promoteur de terrains résidentiels Forestar Group FOR.N augmentent d'environ 7 % à 27,86 $ dans les premiers échanges

** La société relève ses prévisions de revenus annuels à 1,6-1,7 milliard de dollars, contre un objectif précédent de 1,5-1,55 milliard de dollars

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 670,5 millions de dollars contre 556,6 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice net du 4ème trimestre en hausse de 7 % à 87 millions de dollars, soit 1,70 $ par action diluée d'une année sur l'autre

** La société prévoit la livraison de 14 000 à 15 000 lots finis pour l'exercice 2026, contre 14 200 pour l'exercice 2025

** "La demande de lots finis est solide malgré l'impact continu des contraintes d'accessibilité et de la prudence des consommateurs sur la demande de logements neufs", déclare le président Donald Tomnitz

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 0,54% depuis le début de l'année