Ford: ventes US en hausse de 14,2% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Ford annonce avoir vendu un total de 612 095 véhicules aux Etats-Unis au cours du 2e trimestre 2025, un chiffre en hausse de 14,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, les ventes de véhicules hybrides ont augmenté de 23,5%, à 66 448 véhicules tandis que les ventes de véhicules 100% électriques ont reculé de 31,4%, à 16 438 unités. Enfin, les ventes de voitures à moteur thermique ont progressé de 15,5%, à 529 209 unités.



En matière de segments, les ventes de fourgons/camions (Trucks) ont progressé de 11%, à 342 761 unités, tandis que les ventes de 'SUV' ont progressé de 19,6%, à 255 160 unités et celles du segment ' Cars ' progressent de 3,2%, à 14 174 unités.







