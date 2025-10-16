information fournie par Reuters • 16/10/2025 à 09:42

Ford va rappeler plus de 59 000 véhicules aux États-Unis en raison de risques d'incendie, selon la NHTSA

Ford Motor F.N rappelle 59.006 véhicules équipés de chauffe-moteur pour risque d'incendie, a annoncé jeudi l'agence américaine de sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Le régulateur automobile américain a indiqué que le chauffe-moteur de certains véhicules pouvait se fissurer et développer une fuite de liquide de refroidissement, provoquant un court-circuit.

Le rappel concerne certains véhicules, notamment les Lincoln MKC, Explorer, Fusion, Bronco Sport et Maverick, a ajouté la NHTSA.

Ford n'a eu connaissance d'aucun rapport d'accident ou de blessure lié à ce rappel, selon l'avis de la NHTSA.