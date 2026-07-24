Ford va rappeler plus de 565.000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie dans le compartiment moteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford F.N procède au rappel de 565.691 véhicules aux États-Unis, car le faisceau de câbles du compartiment moteur pourrait être endommagé et provoquer un court-circuit, a annoncé vendredi l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).
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