Ford va rappeler plus de 565.000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie dans le compartiment moteur

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Ford F.N procède au rappel de 565.691 véhicules aux États-Unis, car le faisceau de câbles du compartiment moteur pourrait être endommagé et provoquer un court-circuit, a annoncé vendredi l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).