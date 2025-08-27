Ford va rappeler plus de 355 000 camions en raison d'un problème de tableau de bord, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans le rapport)

Ford Motor Company F.N rappelle plus de 355 000 camions aux États-Unis en raison d'un problème d'affichage du tableau de bord, a annoncé mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Le rappel concerne certains modèles Ford 2025-2026 - F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD, et F-250 SD - et le F-150 2025.

Le combiné d'instruments gère l'affichage numérique du tableau de bord d'un véhicule, affichant des informations essentielles telles que la vitesse, le niveau de carburant et la navigation.

Un tableau de bord qui n'affiche pas des informations essentielles telles que les voyants d'avertissement ou la vitesse du véhicule augmente le risque d'accident, a déclaré l'autorité américaine chargée de la sécurité automobile.

Elle a ajouté que le panneau peut tomber en panne lorsque le moteur est démarré et que le logiciel sera mis à jour gratuitement par un concessionnaire ou par le biais d'une mise à jour en direct.