Ford va rappeler plus de 254 000 SUV aux États-Unis en raison de problèmes logiciels, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte sous forme de bulletin d'information)

Ford Motor F.N rappelle 254 640 VUS aux États-Unis en raison de problèmes logiciels pouvant entraîner la perte de l'image de la caméra de recul et de certaines fonctions d'assistance avancée à la conduite (ADAS) , a déclaré mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.

Voici quelques détails:

* Le rappel concerne les SUV Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator et Ford Explorer, selon la NHTSA.

* Une réinitialisation inattendue d'un logiciel de traitement d'images peut entraîner la perte de fonctions ADAS telles que l'assistance pré-collision, l'assistance au maintien de la trajectoire et la surveillance des angles morts.

* La NHTSA a indiqué que le logiciel sera mis à jour par un concessionnaire ou par l'entreprise par le biais d'une mise à jour over-the-air (OTA).