Ford va rappeler plus de 254 000 SUV aux États-Unis en raison de problèmes logiciels, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails et d'éléments de contexte sous forme de bulletin d'information)
Ford Motor F.N rappelle 254 640 VUS aux États-Unis en raison de problèmes logiciels pouvant entraîner la perte de l'image de la caméra de recul et de certaines fonctions d'assistance avancée à la conduite (ADAS) , a déclaré mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.
Voici quelques détails:
* Le rappel concerne les SUV Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator et Ford Explorer, selon la NHTSA.
* Une réinitialisation inattendue d'un logiciel de traitement d'images peut entraîner la perte de fonctions ADAS telles que l'assistance pré-collision, l'assistance au maintien de la trajectoire et la surveillance des angles morts.
* La NHTSA a indiqué que le logiciel sera mis à jour par un concessionnaire ou par l'entreprise par le biais d'une mise à jour over-the-air (OTA).
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