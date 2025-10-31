Ford va rappeler environ 79 800 véhicules aux États-Unis pour des défauts au niveau des panneaux de porte et des barres lumineuses, selon la NHTSA

Ford Motor F.N rappelle 79 781 véhicules aux Etats-Unis qui risquent d'avoir des panneaux intérieurs près des portes avant qui pourraient se détacher et des feux arrière qui pourraient cesser de fonctionner, a déclaré vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Le rappel concerne 14 843 pick-up F-150 Lightning BEV pour le problème des feux arrière et 64 938 véhicules Ford Flex pour le défaut des panneaux de porte.

Séparément, Ford rappelle également près de 34 481 unités de transmissions automatiques 10R80 remises à neuf qui ont été utilisées comme pièces de rechange pour certains véhicules Ford et Lincoln, a ajouté la NHTSA.

Le constructeur automobile a rappelé 227 006 véhicules jeudi pour des problèmes de bulles d'air dans les vitres de pare-brise et des cadres de sièges mal fixés, et 175 000 véhicules mercredi pour des déflecteurs de toit ouvrant qui pourraient se détacher des SUV Expedition et Navigator et des pick-up de la série F, ce qui porte le nombre total de rappels cette semaine à près d'un demi-million.