Ford va rappeler environ 288 000 véhicules aux États-Unis en raison de barres de toit mal fixées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N procède au rappel de 288 314 véhicules aux États-Unis en raison du risque que les caches des barres de toit se desserrent et se détachent des véhicules, a annoncé vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici les détails:

* Ce rappel concerne certains SUV Explorer des années 2016 à 2019 aux États-Unis.

* Le risque réside dans le détachement d’un cache-rail de toit, ce qui peut constituer un danger sur la route et augmenter le risque d’accident.

* Dans le cadre de cette campagne de rappel, les concessionnaires inspecteront les caches des barres de toit et, si nécessaire, répareront ou remplaceront gratuitement les goupilles, les clips de fixation ou les caches eux-mêmes.