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Ford va rappeler environ 149 000 véhicules aux États-Unis en raison d'une perte de puissance, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 09:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Ford Motor F.N procède au rappel de 148 663 véhicules aux États-Unis en raison d’une perte de puissance motrice et d’un dysfonctionnement des phares ou du système de lave-glace, ce qui peut réduire la visibilité, a déclaré mardi l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) des États-Unis.

Voici quelques détails:

* Le rappel concerne les Mustang des années 2024 à 2026.

* L’autorité américaine de régulation de la sécurité automobile a indiqué que les connexions à la masse du faisceau de câbles du compartiment moteur pouvaient entraîner une perte de puissance motrice ou désactiver certaines fonctions, notamment le système de lave-glace, les phares, la climatisation et le ventilateur de refroidissement du moteur, augmentant ainsi le risque d’accident.

* Selon la NHTSA, les concessionnaires remplaceront gratuitement les bornes de mise à la terre du faisceau de câbles du compartiment moteur.

* En juin, Ford avait rappelé 91 198 véhicules aux États-Unis car les feux de jour ne s’atténuaient pas, ce qui réduisait la visibilité des autres conducteurs et augmentait le risque d’accident.

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