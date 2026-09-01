Ford va rappeler environ 149 000 véhicules aux États-Unis en raison d'une perte de puissance et de défauts au niveau des phares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N procède au rappel de 148 663 véhicules aux États-Unis en raison d'une perte de puissance au niveau du volant et d'un dysfonctionnement des phares ou du système de lave-glace, ce qui peut réduire la visibilité, a déclaré mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).