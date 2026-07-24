Ford va procéder au rappel de plus de 565 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie dans le compartiment moteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du rapport de rappel)

Ford F.N procède au rappel de 565.691 véhicules aux États-Unis, car le faisceau de câbles du compartiment moteur pourrait être endommagé et provoquer un court-circuit, a annoncé vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici les détails:

* Le rappel concerne certains véhicules Bronco et Bronco Raptor des années-modèles 2021 à 2026.

* Un court-circuit dans le compartiment moteur peut générer de la chaleur ou des étincelles, augmentant ainsi le risque d’incendie, a précisé l’autorité de régulation de la sécurité automobile.

* Dans le cadre de cette campagne de rappel, les concessionnaires installeront gratuitement une gaine de protection sur le câblage, a ajouté la NHTSA.