 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ford va intégrer les cartes d'Apple Maps au coeur de ses futurs véhicules électriques
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 17:26
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Ford a annoncé jeudi que le système de navigation Apple Maps serait embarqué dès l'an prochain à bord de sa future plateforme universelle de véhicules électriques (Universal Electric Vehicle, UEV).

Dans un communiqué, le groupe automobile explique que l'intégration se fera directement via l'utilisation du nouveau kit de développement logiciel (SDK) "MapKit for Automotive" développé par la firme de Cupertino.

Cette fonctionnalité, qui sera déployée sur la plateforme à partir de 2027, proposera une expérience de navigation simplifiée en affichant les outils de cartographie directement sur l'écran d'info-divertissement du véhicule.

Le système doit notamment équiper le futur véhicule électrique de taille moyenne du constructeur américain, un modèle grand public dont le prix de départ est ciblé aux alentours de 30 000 USD.

Grâce aux fonctionnalités proposées par le SDK de MapKit for Automotive, la plateforme proposera un guidage étape par étape s'appuyant sur le traitement du langage naturel, l'état du trafic en temps réel, des alertes d'incidents, une recherche intuitive enrichie de fiches détaillées, ainsi que des options de calcul d'itinéraire optimisées.

De plus, les conducteurs bénéficieront d'un système intelligent d'optimisation de trajet dédié aux véhicules électriques, intégrant notamment le préconditionnement thermique de la batterie avant les recharges.

Ford précise qu'il a prévu d'utiliser les données cartographiques à haute précision fournies par Apple dans le cadre du développement de la prochaine génération de sa technologie de conduite autonome sur autoroute, BlueCruise, afin de proposer une expérience mains libres plus fluide, de la bretelle d'entrée jusqu'à la sortie.

Apple

Valeurs associées

FORD MOTOR
14,350 USD NYSE +1,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank