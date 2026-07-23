Ford va intégrer les cartes d'Apple Maps au coeur de ses futurs véhicules électriques

Ford a annoncé jeudi que le système de navigation Apple Maps serait embarqué dès l'an prochain à bord de sa future plateforme universelle de véhicules électriques (Universal Electric Vehicle, UEV).

Dans un communiqué, le groupe automobile explique que l'intégration se fera directement via l'utilisation du nouveau kit de développement logiciel (SDK) "MapKit for Automotive" développé par la firme de Cupertino.

Cette fonctionnalité, qui sera déployée sur la plateforme à partir de 2027, proposera une expérience de navigation simplifiée en affichant les outils de cartographie directement sur l'écran d'info-divertissement du véhicule.

Le système doit notamment équiper le futur véhicule électrique de taille moyenne du constructeur américain, un modèle grand public dont le prix de départ est ciblé aux alentours de 30 000 USD.

Grâce aux fonctionnalités proposées par le SDK de MapKit for Automotive, la plateforme proposera un guidage étape par étape s'appuyant sur le traitement du langage naturel, l'état du trafic en temps réel, des alertes d'incidents, une recherche intuitive enrichie de fiches détaillées, ainsi que des options de calcul d'itinéraire optimisées.

De plus, les conducteurs bénéficieront d'un système intelligent d'optimisation de trajet dédié aux véhicules électriques, intégrant notamment le préconditionnement thermique de la batterie avant les recharges.

Ford précise qu'il a prévu d'utiliser les données cartographiques à haute précision fournies par Apple dans le cadre du développement de la prochaine génération de sa technologie de conduite autonome sur autoroute, BlueCruise, afin de proposer une expérience mains libres plus fluide, de la bretelle d'entrée jusqu'à la sortie.