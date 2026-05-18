Ford va fournir du stockage d'énergies à EDF en Amérique du Nord

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Ford Energy, filiale du constructeur automobile américain Ford, a signé un accord cadre de cinq ans prévoyant la fourniture d'équipements de stockage d'électricité pouvant atteindre 4 GWh par an à EDF power solutions North America, entité du géant français de l'énergie EDF, ont-ils annoncé lundi.

Dans un communiqué commun, les deux entités précisent que la livraison des systèmes de batterie de stockage d'électricité (BESS) doit commencer en 2028. Sur la vie du contrat, Ford Energy s'est engagé à fournir un volume total pouvant atteindre 20 GWh.

"Cet accord cadre nous donne la visibilité d'approvisionnement et la confiance en matière de produits dont nous avons besoin pour agir au rythme requis par la demande liée à la transition énergétique", a expliqué Tristan Grimbert, patron de la filiale d'EDF, cité dans le communiqué.

De son côté, Lisa Drake, présidente de Ford Energy, a relevé que cet accord "confirm(ait) le besoin du marché pour un fournisseur de BESS combinant une discipline de production à l'échelle industrielle à une responsabilité sur le long terme".

Ford Energy, nouvelle branche dévoilée par le constructeur en décembre, propose des batteries de stockage portables pour l'industrie hors automobile, les centres de données et les particuliers. Le géant de Dearborn (Michigan) compte y investir 1,5 milliard en 2026.

Le groupe s'est envolé à la Bourse de New York mercredi et jeudi (+24,81% sur deux jours) après une réévaluation à la hausse de son titre par la banque Morgan Stanley, qui a mis en avant le potentiel du groupe en termes de stockage d'énergie.