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Ford tire profit d'un accord dans le domaine du stockage d'énergie et de ses projets d'expansion en Europe
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Les actions du constructeur automobile Ford F.N ont progressé de 3,7 % à 13,90 $ avant l'ouverture du marché

** Ford Energy, une filiale de Ford Motor Co, a signé un accord-cadre de cinq ans avec EDF Power Solutions pour fournir jusqu'à 20 GWh de stockage par batterie à l'échelle du réseau aux États-Unis, à compter de 2028

** Les gains liés à Ford Energy ont permis au titre d'enregistrer la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire depuis près de sept mois

** Ford s'apprête également à lancer sept nouveaux modèles en Europe d'ici 2029, alors qu'il cherche à relancer ses ventes de voitures particulières en perte de vitesse, à contrer la concurrence féroce de ses concurrents chinois et à conserver son avance sur le marché européen des véhicules utilitaires

** “Notre objectif est d’accroître notre part de marché… sur un marché qui est en train de se fragmenter en raison du nombre croissant de concurrents”, a déclaré à Reuters Jim Baumbick, président de Ford Europe

** À la clôture d'hier, l'action F affichait une hausse de 2,1 % depuis le début de l'année

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