Ford suspend ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Au premier trimestre 2025, les comptes de Ford se sont dégradés. Son bénéfice net est passé de 1,3 milliard de dollars, à 471 millions de dollars. Quant au bénéfice net dilué par action, il a fondu de plus de 63 % en passant de 0,33 à 0,12 dollar. Parallèlement, les revenus ont fondu de 4,91 %, à 40,7 milliards de dollars. Face aux nombreuses incertitudes sur les droits de douane, le constructeur automobile a suspendu ses objectifs annuels.

