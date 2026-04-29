Ford revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 malgré les coûts persistants liés à l'approvisionnement en aluminium

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* Ford devrait bénéficier d'un remboursement de droits de douane de 1,3 milliard de dollars à la suite d'une décision de la Cour suprême

* Le constructeur automobile relève ses prévisions d'Ebit annuel de 500 millions de dollars

* La société a enregistré un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars pour le trimestre

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 5) par Nora Eckert

Ford Motor F.N a relevé mercredi ses prévisions annuelles de 500 millions de dollars, grâce à d'importants remboursements de droits de douane, mais a indiqué qu'elle restait confrontée à une hausse des coûts des matières premières alors qu'elle s'efforce de s'approvisionner en aluminium pour ses lucratives camionnettes F-150. Une décision de la Cour suprême des États-Unis rendue en février dans l'affaire , qui a invalidé certains des droits de douane de l'administration Trump, a apporté un allègement de 1,3 milliard de dollars à Ford. La société a comptabilisé une plus-value comptable sur ce remboursement attendu au premier trimestre, renforçant ainsi son résultat net, tout en reconnaissant l'incertitude quant à la rapidité avec laquelle elle sera remboursée par le gouvernement.

Ford a relevé ses prévisions d'un montant inférieur à ce remboursement, car l'entreprise doit désormais faire face à des coûts de droits de douane plus élevés que prévu pour l'année. Ces dépenses supplémentaires concernent notamment les matières premières comme l'aluminium, après que Novelis, le principal fournisseur américain de Ford, a subi deux incendies majeurs en 2025.

La production dans la partie touchée de l'usine de New York devrait reprendre entre mai et septembre de cette année, a indiqué le constructeur automobile. Novelis a déclaré s'attendre à une reprise de la production à la fin du deuxième trimestre. Ford a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice avant intérêts et impôts pour l'année, les portant de 8 à 10 milliards de dollars à 8,5 à 10,5 milliards de dollars. Son action a reculé de moins de 1 % en après-bourse.

Le constructeur automobile a déclaré qu'il devra faire face à des coûts tarifaires nets de 1 milliard de dollars pour l'année, mais a refusé de divulguer le montant brut de l'impact des droits de douane.

Ford, basé dans le Michigan, a enregistré un bénéfice par action ajusté de 66 cents pour le premier trimestre, dépassant de loin les prévisions des analystes qui tablaient sur 19 cents, grâce au remboursement des droits de douane. Le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté s'est élevé à 3,5 milliards de dollars pour la période de trois mois, et le chiffre d'affaires à 43,3 milliards de dollars.

Ford a enregistré un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars pour le trimestre.

BAISSE ESTIMÉE DE LA PRODUCTION DU F-150

Les stocks de F-150 ont chuté de 38 % en avril par rapport à l'année précédente, selon les données de Catalyst IQ, en grande partie à cause des incendies chez Novelis.

Le F-150 est le véhicule le plus vendu aux États-Unis depuis plus de 40 ans et constitue une source majeure de profits pour Ford. Toute perturbation de sa production représente un coup dur financier pour le constructeur automobile.

La production de la série F aurait chuté de 12 % en glissement annuel au premier trimestre à la mi-avril, une baisse plus forte que prévu, a déclaré Ryan Brinkman, analyste chez JPMorgan, citant des données de S&P Global Mobility.

“Ford pourrait avoir plus de mal à se remettre de l'incendie de Novelis que prévu initialement,” a déclaré Brinkman dans sa note d'analyse.

Les ventes totales de véhicules de Ford ont baissé de 9 % au premier trimestre, la baisse de la demande en véhicules électriques et hybrides représentant environ la moitié de cette chute.

Son concurrent local, General Motors GM.N , a annoncé mardi une hausse de 22 % de son bénéfice de base au premier trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, soutenu par un marché automobile américain résilient et un remboursement de droits de douane attendu de 500 millions de dollars. L'action Ford a progressé d'environ 20 % au cours des 12 derniers mois, tandis que celle de GM a grimpé de plus de 60 %.