Ford revoit à la hausse ses prévisions annuelles, invoquant des prix élevés et une “résilience” des consommateurs

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* Ford relève ses prévisions d'Ebit pour 2026 à une fourchette comprise entre 10 et 11 milliards de dollars

* Le bénéfice par action ajusté de 42 cents dépasse le consensus LSEG de 35 cents

* La perte nette du deuxième trimestre reflète les charges liées à la dissolution de la coentreprise SK On

par Nora Eckert

Ford Motor F.N a relevé mardi ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, portant son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) à une fourchette comprise entre 10 et 11 milliards de dollars, en invoquant la vigueur de ses prix et les améliorations observées dans son cœur de métier.

En avril, le constructeur automobile avait déjà revu à la hausse ses prévisions, portant son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) annuel prévu à un intervalle compris entre 8,5 et 10,5 milliards de dollars, contre une fourchette initiale de 8 à 10 milliards de dollars fixée en début d’année.

Jim Farley, directeur général de Ford, affirme depuis des années que le constructeur doit améliorer sa rentabilité, en particulier dans son principal centre de profit: la production de camions et de SUV à essence. Sherry House, directrice financière de Ford, a déclaré que les résultats du deuxième trimestre indiquaient que le constructeur se rapprochait de cet objectif.

“Notre système industriel gagne en efficacité”, a déclaré Mme House, ajoutant que les performances trimestrielles avaient été soutenues par des clients “assez résilients”.

Le bénéfice de base de Ford au deuxième trimestre a progressé de près de 20 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars, la forte demande américaine ayant contribué à compenser les coûts liés aux droits de douane et l’incertitude économique générale.

LES COÛTS DES DROITS DE DOUANE COMPENSÉS PAR LA DEMANDE

Le constructeur automobile avait précédemment indiqué qu’il devait faire face à un coût net lié aux droits de douane d’environ 1 milliard de dollars pour l’année, et Mme House a déclaré mardi que ces coûts devraient être légèrement inférieurs à cette prévision initiale, sans toutefois fournir de nouveau chiffre. Ford a dû faire face à des droits de douane élevés alors qu’il s’efforçait de trouver d’autres sources d’approvisionnement en aluminium après que son principal fournisseur, Novelis, eut subi plusieurs incendies l’année dernière, en plus des autres droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump. Novelis a relancé la production dans son usine de New York en juin. Ce site fournit de l’aluminium aux pick-up F-150, le modèle le plus vendu de Ford. Toutefois, les ventes de Ford pour 2026 ont souffert des perturbations de production et de l’arrêt de la production de certains modèles — et les ventes de véhicules de Ford aux États-Unis ont reculé de 9,6 % au premier semestre.

Le bénéfice par action ajusté, à 42 cents, a dépassé les prévisions des analystes de LSEG, qui tablaient sur 35 cents par action. Le constructeur automobile a enregistré un chiffre d'affaires de 48,3 milliards de dollars. Le constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, a annoncé une perte nette de 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre, en raison des charges liées à la dissolution, annoncée précédemment, d’une coentreprise avec SK On.

LES PROJETS DE FORD EN MATIÈRE DE PICK-UP ÉLECTRIQUES

Alors que les ventes de véhicules électriques de Ford aux États-Unis ont chuté de 57,4 % au premier semestre, le constructeur prévoit toujours de lancer la production de son pick-up électrique à 30 000 dollars dans une usine du Kentucky en 2027. Ford a enregistré des pertes de 919 millions de dollars dans sa division dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels au deuxième trimestre, et prévoit des pertes annuelles d’environ 4 milliards de dollars dans ce segment. À l’échelle mondiale, le constructeur s’appuie davantage sur des partenaires, notamment Renault RENA.PA et le chinois Geely GEELY.UL , pour accroître la production de véhicules électriques. Ford et Geely ont annoncé la création d’une coentreprise au début du mois afin de fabriquer des véhicules dans l’usine Ford de Valence, en Espagne. Dans le cadre de cet accord, Ford prévoit de poursuivre la production du Kuga hybride rechargeable, ainsi que d’un nouveau SUV Bronco, tandis que Geely prévoit de fabriquer deux SUV électriques dans cette usine à partir de 2028. Les deux entreprises développeront également conjointement un modèle crossover multi-énergie. Les concurrents du constructeur automobile ont publié des résultats mitigés pour le deuxième trimestre. General Motors

GM.N a annoncé la semaine dernière des bénéfices et un chiffre d’affaires supérieurs aux attentes des analystes, et a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2026 pour la deuxième fois cette année. De son côté, Tesla TSLA.O n’a pas atteint les prévisions de bénéfices des analystes pour le deuxième trimestre et a annoncé un flux de trésorerie disponible négatif, malgré des livraisons de véhicules record.