Ford revient sur son intention de demander des crédits d'impôt pour les véhicules électriques, à l'instar de GM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la déclaration de Ford, les plans d'autres constructeurs automobiles et les raisons pour lesquelles GM a annulé son programme dans les paragraphes 3 à 7) par Nora Eckert

Ford Motor F.N revient sur un programme qui aurait permis aux concessionnaires d'offrir un crédit d'impôt de 7 500 $ sur les contrats de location de VE après l'expiration de la subvention fédérale le 30 septembre, a déclaré la société jeudi.

"Ford ne demandera pas le crédit d'impôt pour les véhicules électriques, mais maintiendra les loyers compétitifs que nous avons sur le marché aujourd'hui", a déclaré un porte-parole.

Cette décision fait suite à une décision similaire prise par General Motors GM.N mercredi. Alors que des constructeurs automobiles tels que Hyundai et Stellantis ont offert des rabais en espèces pour combler l'écart pour les acheteurs, Ford et GM ont adopté une approche différente.

Les services de prêt internes de ces deux constructeurs automobiles ont prévu d'initier l'achat de VE dans l'inventaire des concessionnaires, et les entreprises demanderaient le crédit de 7 500 $ sur ces voitures, puis intégreraient cet argent dans les conditions de location de VE pour les clients.

Pour les clients qui souhaitent acheter un véhicule électrique, Ford Credit continue d'offrir un financement à 0 % pendant 72 mois et d'autres incitations, a déclaré un porte-parole.

GM a décidé de mettre fin au programme après que le sénateur républicain Bernie Moreno de l'Ohio, un ancien concessionnaire automobile actif dans la politique automobile, ait exprimé ses inquiétudes à ce sujet, a déclaré à Reuters une personne informée de la question. La raison pour laquelle Ford a annulé son programme n'est pas claire.

Ford et GM ont élaboré leurs stratégies après avoir discuté avec des fonctionnaires de l'Internal Revenue Service, a rapporté Reuters précédemment.

Certains dirigeants du secteur automobile, dont le directeur général de Ford, Jim Farley, ont prévenu que les ventes de VE allaient chuter de manière significative en l'absence de crédit d'impôt. D'autres dirigeants du secteur automobile, comme le directeur général de Hyundai Motor North America, ont affirmé que le marché des véhicules électriques était plus résistant que cela.