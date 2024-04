Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ford: relèvement d'objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle mercredi soir, Ford a indiqué se diriger vers la borne haute de sa fourchette-cible annuelle d'EBIT ajusté de 10 à 12 milliards de dollars, et remonter celle de free cash-flow ajusté à entre 6,5 et 7,5 milliards.



Sur les trois premiers mois de cette année, il a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 0,49 dollar, contre 0,63 dollar un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté de 2,8 milliards de dollars, soit une marge en dégradation de 1,7 point à 6,5%.



Malgré un léger tassement de ses volumes vendus à moins de 1,05 million de véhicules, le constructeur automobile a vu ses revenus s'accroitre de 3% à 42,8 milliards de dollars, soutenus par sa division Ford Pro dont les revenus ont grimpé de 36%.





Valeurs associées FORD MOTOR Euronext Paris 0.00% FORD MOTOR NYSE +0.73%