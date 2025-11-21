Ford réaffirme ses prévisions annuelles en matière d'excédent brut d'exploitation (Ebit) après le dernier incendie chez un fournisseur d'aluminium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau tout au long, ajoute des détails et un contexte sur l'utilisation de l'aluminium par Ford et les perturbations de la production, déclaration de l'entreprise et mise à jour du cours de l'action) par Nora Eckert

Ford Motor F.N a maintenu vendredi ses prévisions d'Ebit de 6 à 6,5 milliards de dollars pour cette année, suite à un nouvel incendie survenu cette semaine dans l'usine new-yorkaise du fournisseur d'aluminium Novelis. L'action Ford a augmenté d'environ 4 % au cours de la séance de vendredi, prolongeant les gains après que le constructeur automobile a réaffirmé les perspectives qu'il avait déjà révisées en raison des perturbations de la production causées par un incendie dévastateur à l'usine du fournisseur en septembre.

En octobre, le constructeur automobile a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices, évoquant un préjudice brut pouvant atteindre 2 milliards de dollars à la suite de l'incident. Ford prévoit de compenser environ 1 milliard de dollars l'année prochaine en augmentant la production dans certaines usines de camions, a-t-il déclaré en octobre.

Ford est un client important de Novelis parce que ses camions ont une carrosserie en grande partie en aluminium. Le constructeur automobile a suspendu pour une durée indéterminée la production de son pick-up électrique F-150 Lightning dans le Michigan après l'incendie survenu en septembre dans l'usine Novelis d'Oswego, dans l'État de New York. La production de sa lucrative gamme F-150 à essence a également été interrompue.

En octobre, Novelis a déclaré qu'elle prévoyait de redémarrer les activités dans la partie de l'usine touchée par l'incendie d'ici à la fin du mois de décembre, ce qui représente une accélération par rapport à sa précédente prévision de reprise d'ici au premier trimestre 2026. La déclaration de Ford de vendredi n'a pas indiqué de changements par rapport à ce calendrier.

"Novelis et Ford continueront à fournir des mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux détails seront disponibles", a déclaré le communiqué.