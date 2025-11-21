 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 043,50
+0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ford réaffirme ses prévisions annuelles en matière d'excédent brut d'exploitation (Ebit) après le dernier incendie chez un fournisseur d'aluminium
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 20:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau tout au long, ajoute des détails et un contexte sur l'utilisation de l'aluminium par Ford et les perturbations de la production, déclaration de l'entreprise et mise à jour du cours de l'action) par Nora Eckert

Ford Motor F.N a maintenu vendredi ses prévisions d'Ebit de 6 à 6,5 milliards de dollars pour cette année, suite à un nouvel incendie survenu cette semaine dans l'usine new-yorkaise du fournisseur d'aluminium Novelis. L'action Ford a augmenté d'environ 4 % au cours de la séance de vendredi, prolongeant les gains après que le constructeur automobile a réaffirmé les perspectives qu'il avait déjà révisées en raison des perturbations de la production causées par un incendie dévastateur à l'usine du fournisseur en septembre.

En octobre, le constructeur automobile a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices, évoquant un préjudice brut pouvant atteindre 2 milliards de dollars à la suite de l'incident. Ford prévoit de compenser environ 1 milliard de dollars l'année prochaine en augmentant la production dans certaines usines de camions, a-t-il déclaré en octobre.

Ford est un client important de Novelis parce que ses camions ont une carrosserie en grande partie en aluminium. Le constructeur automobile a suspendu pour une durée indéterminée la production de son pick-up électrique F-150 Lightning dans le Michigan après l'incendie survenu en septembre dans l'usine Novelis d'Oswego, dans l'État de New York. La production de sa lucrative gamme F-150 à essence a également été interrompue.

En octobre, Novelis a déclaré qu'elle prévoyait de redémarrer les activités dans la partie de l'usine touchée par l'incendie d'ici à la fin du mois de décembre, ce qui représente une accélération par rapport à sa précédente prévision de reprise d'ici au premier trimestre 2026. La déclaration de Ford de vendredi n'a pas indiqué de changements par rapport à ce calendrier.

"Novelis et Ford continueront à fournir des mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux détails seront disponibles", a déclaré le communiqué.

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
FORD MOTOR
12,915 USD NYSE +4,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank