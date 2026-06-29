Ford rappelle ses vétérans après avoir trop cru aux promesses de l'IA

Ford envoie un signal d'alerte à toutes les entreprises tentées de confier trop vite leurs processus industriels à l'intelligence artificielle. Le constructeur américain a reconnu avoir surestimé la capacité de ses systèmes automatisés à améliorer la qualité de ses véhicules, en pensant qu'il suffisait d'alimenter les modèles avec des exigences de conception pour obtenir des produits plus fiables.

Dans les faits, l'erreur ne relevait pas uniquement d'un choix technologique, mais aussi d'une perte progressive de compétences humaines essentielles. En laissant partir de nombreux ingénieurs expérimentés au fil des dernières années, Ford a vu disparaître une partie d'un savoir difficile à formaliser, celui qui permet d'anticiper les défauts avant qu'ils ne se propagent entre conception, logiciels, fournisseurs et production. Privés de cette expertise, les outils d'IA se sont révélés moins efficaces que prévu, notamment lorsque les données d'entraînement étaient incomplètes ou insuffisamment représentatives.

Face à ce constat, le groupe a progressivement réorienté sa stratégie en réintroduisant davantage d'expertise humaine dans ses processus. Environ 350 ingénieurs chevronnés ont ainsi été recrutés, promus ou rappelés afin de reconstruire les pipelines de données, encadrer les jeunes équipes et améliorer les outils d'IA eux-mêmes. Ford a également mis en place une équipe de 40 personnes dédiée à l'assurance qualité logicielle et ajouté plus de 100 000 tests automatisés pour détecter les défauts plus tôt dans le cycle de développement.

Les premiers résultats de cette approche hybride commencent à se faire sentir, même si le redressement reste en cours. Ford a repris la première place du classement qualité initiale de J.D. Power parmi les marques généralistes, une première depuis seize ans, et affirme économiser plusieurs centaines de millions de dollars en coûts de garantie. Le groupe demeure toutefois le constructeur le plus rappelé aux Etats-Unis, ce qui souligne que les efforts engagés devront encore se poursuivre dans la durée.